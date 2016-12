C'était quoi ce titre ?

Trio, 2 clarinettes et orgue

Dimanche 31 mai 2015 à 17h

La ville de Bernay vous invite à passer un nouveau dimanche musical à la basilique Notre-Dame de la Couture le 31 mai à 17h. Découvrez cette fois-ci le « Trio, 2 clarinettes et orgue ».

Thierry Maucarré et Marc Gainon sont deux amis d’enfance originaires de Bernay. Ils ont tous deux appris la musique et la clarinette à l’école de musique dans la classe de Jacques Nasselet ; plus tard, ils ont fréquenté le Conservatoire de Caen et la classe de Jean-Pierre Antoine où Thierry a obtenu son prix, et se sont même succédé à un an d’intervalle au Conservatoire de Rouen pendant leur année de service militaire, dans la classe de Jacques Lancelot.

Ces deux musiciens amateurs passionnés, habitués à jouer ensemble depuis très longtemps, ont fait récemment la connaissance d’Anne Dumontet, organiste titulaire du Grand orgue de la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux et professeur d’orgue.

Très attachée à la connaissance de son instrument, et déterminée à en présenter toutes les richesses au plus grand nombre, elle perpétue au travers de stages et visites des orgues la tradition des organistes pédagogues.

L’orgue et la clarinette sont deux instruments qui « s’entendent » bien… et ceux qui en jouent se sont aussi très bien entendus tout de suite, de telle sorte que l’idée d’un concert a vu le jour.

Renseignements pratiques :

Trio, 2 clarinettes et orgue

Dimanche 31 mai 2015 à 17h

Basilique Notre-Dame de la Couture, Rue du Repos

Gratuit

Renseignements : 02 32 43 32 08

Pour profiter pleinement de vos sorties culturelles, pensez au service baby-sitting du PIJ qui met en relation parents et baby-sitters. Plus d’infos sur www.pij-bernay27.fr et au 09 66 97 12 73.